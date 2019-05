IN GINOCCHIO BELLUNO Blackout, vento che spezza piante e tralicci, frane in movimento.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GINOCCHIOBELLUNO Blackout, vento che spezza piante e tralicci, frane in movimento. Le previsioni avevano messo in guardia sulla perturbazione artica a maggio. Ma in provincia è ancora troppo vivo l'incubo della tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 e la paura è tornata. Già in mattinata per il vento forte erano stati chiusi i passi della Val Parola, Giau, Pordoi e il Falzarego, come comunicato da Veneto Strade. In serata a Tambre è stata chiusa anche la strada dei Piai fino all'incrocio di Via Mazzer per l'instabilità di piante e sassi....