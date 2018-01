In elicottero a riparare il guasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(dt) Il ghiaccio blocca la corrente elettrica, i tecnici riportano energia al Colle. È successo qualche giorno fa. Sciatori e turisti se ne sono accorti perché venerdì scorso, alle 13, la seggiovia non funzionava: colpa di un manicotto di ghiaccio che ha provocato la rottura di un cavo di media tensione, all'altezza delle Erte. Ovviamente, per ripristinare la corrente, è stato necessario spegnere l'interruttore di tutto il Colle. Alpe del Nevegal ha prontamente segnalato la chiusura anticipata degli impianti di risalita, in modo da ridurre...