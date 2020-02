LE ESEQUIE

BELLUNO Sarà il Duomo di Belluno ad accogliere, per l'ultimo saluto, Antonio Marrone. E' fissata per le 15.15 di domani la cerimonia funebre dell'assessore al bilancio, consigliere provinciale, commercialista già capo Ufficio amministrazione del Distretto militare, della Caserma Toigo, Sesto e Settimo Artiglieria e, in ultimo, della Brigata Alpina Cadore. Marrone, in una lunga carriera che lo ha visto consulente contabile anche della Cipa, ha legato il suo nome al salvataggio di Telebelluno. Era il 1995: «Fu allora che Antonio, con cui collaboro da 26 anni, riuscì ad evitare che la società venisse liquidata sono parole di Andrea Cecchella, direttore dell'emittente televisiva dal 2017 di lui va ricordata la passione, la competenza e la generosità con cui si dedicava al lavoro». Stessa passione nel ruolo di presidente della Fondazione Bocchetti Protti che premia, da decenni, i giovani bellunesi maturati con 100/100 o 100/100 e lode. Marrone non si chiamava mai fuori: in politica con Forza Italia, nell'amore per il teatro. Non un caso, quindi, che fosse uno dei pilastri storici del Circolo cultura e stampa bellunese. Faceva parte del Consiglio di amministrazione, partecipando alle varie attività. Del Circolo fu, dal settembre 2016, vicepresidente. «Ci uniamo al dolore della famiglia afferma il presidente Luigi Boito ripensiamo all'amico sempre propositivo e pronto a dare il meglio di sé». Ma sono tutti gli amici del Circolo a ricordare Marrone «e il legame fraterno che ci legava a lui, fondato su valori autentici della vita».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA