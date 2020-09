LA NATURA

BELLUNO La voglia di stare all'aria aperta si mette a braccetto con la passione per i funghi. Ecco che Coldiretti prende la palla al balzo per fare il punto su una stagione che pare proprio essere speciale. Tra sole e piogge nei nostri boschi è corsa a riempire il cestino di porcini, mazze di tamburo, russule e finferli. Tra un po' anche di chiodini. Tutti ricchi di proteine e fibre, poco calorici, poveri di sodio e ricchi di potassio. «In Veneto si annuncia una stagione più che favorevole per tutte le specie sottolinea Coldiretti - è buona la raccolta in Cadore, nell'Agordino, nella Val Zoldana e nelle zone colpite dalla tempesta Vaia». L'aumento di fungaioli è così motivato da Coldiretti: «Piace a tutti passeggiare tra i boschi senza stress da distanziamento sociale per l'emergenza covid». Una caccia al fungo che sta affascinando gli 8,8 milioni di italiani che (secondo i dati Col-Ixe) hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze a settembre. E' necessario, tuttavia, evitare le improvvisazioni e seguire alcune importanti regole che vanno dal rispetto di norme e vincoli specifici presenti nei diversi territori, alla raccolta solo di funghi di cui si sia sicuri e non fidarsi assolutamente dei detti e dei luoghi comuni, ma anche rivolgersi sempre, in caso di incertezza, per controlli ai Comuni o alle Unioni micologiche. I consigli di Coldiretti sono noti, ma va bene ricordarne alcuni: comunicare a qualcuno il proprio tragitto evitando le escursioni in solitaria, non raccogliere funghi sconosciuti, Pulire subito il fungo da rami, foglie e terriccio. I funghi, peraltro, rappresentano una prelibatezza anche per chi non è un cercatore di funghi. Per questo Codiretti invita i meno avventurosi a recarsi nei mercati di Campagna Amica dove molto spesso è possibile acquistare anche funghi coltivati. Con attenzione: «Verificare l'indicazione del luogo di raccolta o coltivazione, visto che l'origine, in etichetta o su appositi cartellini, deve essere riportata obbligatoriamente».DDD

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA