FELTRE

Consiglio comunale oggi a Feltre. Assessori e consiglieri sono chiamati a presenziare alla seduta in programma alle 18.30 nella sala consigliare in piazzetta delle Biade. All'ordine del giorno per lo più punti tecnici. Si inizierà con una comunicazione di una deliberazione della giunta relativa al terzo prelevamento dal fondo di riserva e si proseguirà con l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione di questo 2020. Spazio poi all'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 resosi necessario dopo che l'amministrazione comunale è riuscita ad intercettare alcuni finanziamenti per opere non presenti nel piano. Seguirà l'approvazione del programma di intervento per le opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi: la giunta comunale ha deciso di destinare 7mila e 500 euro per i lavori di consolidamento sismico della casa delle opere parrocchiali don Bosco con annessa scuola dell'infanzia ed altri 7mila e 500 euro per i lavori di pulitura degli intonaci e delle decorazioni annerite a seguito di un incendio della chiesa di San Giovanni Battista di Sanzan. Chiuderanno la seduta la determinazione confermativa legata alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del Gas Naturale dell'Atem Belluno e l'interrogazione della Lega nord sulla sicurezza in città.

ES

© RIPRODUZIONE RISERVATA