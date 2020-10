LA NOVITÀ

BELLUNO Forte di 1110 preferenze, di cui 420 messe in saccoccia nei seggi del comune di Limana, Giovanni Puppato (lista Zaia presidente) rappresenterà Belluno a palazzo Ferro Fini. Come consigliere regionale, quindi, prendendo idealmente il testimone da Franco Gidoni (Lista Salvini), si affianca a Silvia Cestaro, già eletta: ieri l'ufficializzazione, grazie alla poltrona lasciata vuota da Gianpaolo Bottacin che è stato confermato in giunta. La sensazione che poteva farcela, Puppato l'aveva già prima del voto del 20-21 settembre: «Dovevo arrivare a superare le 1000 preferenze, lo avevo messo in conto, ma sentivo intorno un forte sostegno della gente che voleva premiare la mia coerenza in tanti anni di impegno. Questa nomina è per me, dopo 30 anni di Lega, il coronamento di tanti sacrifici».

LA CARRIERA

Sposato con due figli (Alberto e Francesco, entrambi lavorano all'estero, in Germania e Polonia), 64 anni, all'interno dell'Ater, ovvero l'Istituto delle case popolari, è stato consigliere, presidente e commissario. Quasi 20 anni in cui ha condiviso problemi concreti della gente: «Può accadere che una famiglia passi dei momenti di difficoltà a livello socio-economico e avere un alloggio è condizione fondamentale per la serenità e la sicurezza» afferma Puppato, ricordando che la legge regionale delle Ater venete, che riguarda la durata della permanenza negli alloggi è stata in buona parte elaborata a Belluno. A Limana Puppato ha ricoperto la carica di vicesindaco e assessore con deleghe all'ambiente territorio e sport. Esperienze amministrative importanti che gli serviranno anche a Venezia: «Insegnano a essere pragmatici, pur nel rispetto delle regole. Se si vuole amministrare, è certo, non ci si deve lasciar soffocare nella burocrazia».

IL PROGRAMMA

Punto fisso per il neoconsigliere, poi, è «la filosofia costruttiva del non sprecare territorio cementificando, per puntare, invece, a piani di riqualificazione urbanistica, anche di piccoli centri». Puppato, inoltre, punta a giocare su due fronti: «Ascoltare tutti, a cominciare dalle associazioni, perché serve l'aiuto di tutti. E imparare a seguire i bandi di finanziamento, che spesso non vengono considerati, mentre permettono di reperire risorse per realizzare opere a vantaggio della comunità». In Consiglio regionale Giovanni Puppato ha già buoni contatti: «Come Federico Caner, assessore al turismo, che conosco dal 2000 cioè da quando lui era commissario della Lega Nord provinciale». A proposito di politica e partiti, Giovanni Puppato è cugino di Laura Puppato (Pd), già in consiglio regionale. Chissà se vanno d'accordo: «C'è un rapporto sano di parentela, abbiamo visioni decisamente opposte sulla base, peraltro, di reciproco rispetto». Non solo politica nella vita del neo consigliere regionale: la famiglia viene prima, seguita dall'hobby («un po' trascurato ultimamente») della canna e dell'amo. Che sia al mare o lungo il Piave: «Pescare è una passione. Rilassa, ma costringe anche alla concentrazione perchè il pesce è più furbo di noi».

D. D. D.

