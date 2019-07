CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN CONSIGLIOBELLUNO Maserot sotto la lente: la Provincia vara la fase di analisi di Dolomiti Ambiente. L'azienda partecipata che si occupa di gestione dei rifiuti verrà studiata nei prossimi sei mesi. Alla fine, dopo il check up completo, verrà redatto il bollettino medico. Che dovrà dire se l'impianto di stoccaggio di Santa Giustina è funzionale ed eventualmente come potrà essere modificata e migliorata la sua funzionalità; e poi, dovrà dare una mano tecnica al Consiglio di Bacino dei rifiuti per l'affidamento del servizio di gestione...