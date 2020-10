L'INTERROGAZIONE

BELLUNO Il degrado continua a far parlare in Consiglio comunale. La Lega sbotta: davanti a vetrine imbrattate dai writers, a vie e marciapiedi invasi dalla vegetazione selvaggia, il gruppo di consiglieri firma a tre mani un'interrogazione. Chiedono di sapere quando l'amministrazione intende porre rimedio al generale di stato di abbandono che si respira in certe zone del capoluogo e il testo ha il sapore di una richiesta posta ormai molte volte dai consiglieri di opposizione, dei vari gruppi consiliari, negli ultimi tempi. Con testimonianza fotografica allegata, i consiglieri elencano i punti neri della città in termini di sporcizia, disordine e abbandono. Si prendano le facciate di edifici pubblici e di abitazioni private imbrattate dai grafittari in via Cipro e in via del Cansiglio, per esempio. Da tempo vetrine di negozi e pareti di palazzi portano i segni di inciviltà tracciata a vernice, senza che qualcuno si ponga più il problema di dover pulire perché tanto muri e vetrate intonse durano poco, in certi angoli del centro città. Ma anche la rete viaria non versa in buone condizioni, un esempio per tutti è via Cipro dove il piano stradale presenta un evidente dissesto. Ma non solo, nell'elenco stilato dai consiglieri leghisti ci sono anche altre vie e aree di Belluno che, per motivi diversi, entrano nella lista nera. «I marciapiedi di via Feltre, via Buzzati, via le Scalette e viale dei Dendrofori sono abbandonati e in preda alla proliferazione di una natura rigogliosa scrivono nell'interrogazione -. Considerato che la manutenzione ordinaria dovrebbe essere, come si può evincere dal nome, continua ed ordinaria si interrogano il singnor sindaco e l'assessore competente sulle motivazioni per le quali ci si ritrova ancora di fronte a simili situazioni di degrado». Non è la prima volta, si sa, che i gli esponenti dell'opposizione attaccano il primo cittadino sul fronte dell'incuria. Uno dei più strenui difensori dell'ordine e della pulizia è, si sa, il consigliere Francesco Pingitore ma sulla sua stessa lunghezza d'onda si trova anche la consigliera Roberta Olivotto che a più riprese, in passato, ha fatto presente il problema dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti anche per diversi giorni. Più di qualche volta, infine, il consigliere Fabio Rufus Bristot, partito dalla maggioranza e poi transitato nel gruppo misto, ha fotografato cartelli stradali con i nomi delle frazioni completamente coperti dalla vegetazione, poi da lui stesso rimossa con qualche colpo di forbice, a dimostrazione di come per sistemare a volte serva davvero poco. A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA