In cinque sull'auto da 4: «Ma l'assicurazione pagherà»

L'ESPERTOBELLUNO Erano in 5 in un'automobile omologata solo per 4 persone. È un'irregolarità amministrativa, ma visto che si è verificato un mortale potrebbe avere conseguenze sui risarcimenti? La polizza potrebbe non pagare? Risponde Nicola Barchet, presidente di Giesse Risarcimento Danni, il gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti stradali mortali nato a Belluno, ora leader in Italia. Giesse si è occupato in provincia, tra gli altri, dei casi della morte di Martina Bonavera e si sta occupando di quello del decesso di Barbara...