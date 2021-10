Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOPPIA DENUNCIABELLUNO Un autobus bloccato in pieno centro città alle 8 di venerdì sera a causa di un'auto che si è guadagnata il posto in uno stallo inesistente. Passeggeri inferociti, passanti increduli. Il consigliere di minoranza, Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia) ha pubblicato su Facebook alcune immagini, raccogliendo commenti e pollici alzati a più non posso. «Questa la situazione spiegava il consigliere ...