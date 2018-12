CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CENTRO STORICOMERCATINO DELL'ANTIQUARIATODAL MATTINO AL TRAMONTO(es) Ultimo appuntamento del 2018, quest'oggi, per la fiera dell'oggetto ritrovato, mercatino dell'antiquariato che si svolge nel centro storico di Feltre. Anche oggi, quindi, piazza Maggiore, via Mezzaterra e le vie adiacenti, dal mattino al tramonto, saranno animate da un centinaio di bancarelle che proporranno una vasta scelta di oggetti usati e d'antiquariato, libri, mobili, lampade, vestiti, e chi più ne ha più ne metta. La fiera andrà poi in vacanza, pronta a...