In centro per il Natale tanti saperi e sapori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREIn questi ultimi giorni di corsa agli acquisti il centro cittadino di Feltre è in pieno clima natalizio grazie agli eventi organizzati dal comitato Feltre Dop. Il ricco palinsesto di eventi vede quest'oggi l'ormai immancabile Fattoria dei Saperi e Sapori, in cui produttori proporranno oggetti di artigianato, ma anche prodotti enogastronomici locali. Le vie e gli angoli più suggestivi di Feltre si trasformeranno invece in spettacolari laboratori artistici, dove scultori daranno sfogo alla loro fantasia e creatività realizzando delle...