BELLUNO Fratelli d'Italia ci riprova: da via Sottocastello a via Mezzaterra, il presidio anti degrado si sposta. Insomma, dopo il successo della prima uscita quando un gruppo di rappresentanti del partito della Meloni e di Gioventù Nazionale aveva sostato per 3 ore nell'area dei giardini sotto Palazzo Rosso cercando di contenere i festini dei giovani a base di alcol, questa sera l'iniziativa si ripete ma in un altro angolo della città. Gli attivisti saranno con un banchetto in piazza delle Erbe, dove raccoglieranno le lamentele dei residenti della zona, e si muoveranno in zona spingendosi fino in fondo a via Mezzaterra e andando a osservare la situazione anche nelle vie laterali. «Non siamo e non ci sentiamo sceriffi, ma sentiamo il dovere di dare un contributo fattivo al cambiamento che molti, in città, si augurano», dichiara Filippo Osnato, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, alla vigilia del secondo presidio. «Per dare continuità a quanto fatto la scorsa settimana e su esplicita richiesta di alcuni cittadini residenti nella zona spiega Monica Mazzoccoli, responsabile cittadina del partito della Meloni - anche questo giovedì saremo presente a Belluno di sera. Saremo in piazza delle Erbe e lungo via Mezzaterra cercando di svolgere un servizio di sensibilizzazione rivolto sia ai ragazzi che, anche lungo questa strada e in quelle limitrofe, tengono comportamenti incivili e, tal volta, in violazione delle norme di legge».

