In centro arrivano i bidoni a scomparsa

AMBIENTEBELLUNO La Soprintendenza, alla fine, ha detto sì. Nel cuore dell'estate, quando molti uffici sono chiusi, la città si è svuotata e le attività sono un po' rallentate, arriva a sorpresa il via libera dell'ente alle piazzole ecologiche interrate di piazza dei Martiri. E subito si aprono nuove prospettive per il capoluogo. Quando ormai i bellunesi si erano abituati a vedere i cassonetti al lato del Teatro Comunale e non ricordavano più per quale motivo il Comune li avesse spostati lì, l'iter del grande progetto per rendere...