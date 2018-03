In auto o in bici con la roba: tre nei guai in pochi giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREVENZIONEBELLUNO Tre pizzicati in cinque giorni. Dilagano il consumo e lo spaccio di droga in città, i blitz delle forze dell'ordine sono pressochè quotidiani. Solo tra sabato scorso e mercoledì i controlli hanno colto con le mani nel sacco tre ragazzi, di cui uno denunciato per spaccio. Questo è finito nel mirino della Volante domenica attorno all'ora di pranzo. Si tratta di uno straniero di 24 anni fermato dalla polizia in via Cesa mentre procedeva in sella ad una bicicletta; quando gli agenti l'hanno fermato ha tentato di eludere i...