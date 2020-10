ISTRUZIONE

BELLUNO Tesoretto in arrivo per le scuole della provincia: 3.393.420 euro, da investire nell'edilizia scolastica. Buone nuove per gli istituti del territorio, ad annunciarle ieri è stato il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in seguito all'assegnazione agli enti locali dei fondi per gli interventi dedicati alle scuole di secondo grado. «Il decreto già firmato dalla Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze spiega il ministro bellunese -: queste risorse sono state sbloccate grazie a un intenso lavoro di coordinamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il lavoro del Governo per l'edilizia scolastica prosegue con la massima attenzione per la sicurezza degli alunni. La scuola è una delle grandi priorità del nostro Paese: farla ripartire è stato un grande obiettivo raggiunto dal Governo e da tutti gli attori coinvolti. Continueremo a investire per la formazione dei nostri ragazzi». I soldi sono parte del maxi fondo da 65 milioni 894 mila 789 euro assicurato al Veneto e così ripartito: 12.977.556 euro per Padova, 4.817.058 euro per Rovigo, 13.219.137 euro a Treviso, 9.971.653 euro a Venezia, 9.321.118 euro a Verona e 12.194.843 euro alle scuole della provincia di Vicenza, oltre ai 3.393.420 destinati a Belluno. «Quasi 66 milioni di euro i per lavori di edilizia scolastica nel Veneto commenta ancora D'Incà -: il finanziamento riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Un grande passo in avanti per i nostri istituti e per la sicurezza di studenti e alunni». (A.Tr.)

