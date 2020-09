IL PROGETTO

BELLUNO È sempre più vicino il momento in cui le 28 spade prodotte dalla fucine bellunesi fra il 1400 e il 1500 e concesse con schema di comodato dal museo Correr di Venezia, saranno esposte al Museo Fulcis. Un nuovo passo è stato fatto con la determina pubblicata in questi giorni all'albo pretorio del Comune con cui si incarica una professionista per il restauro delle spade. Si tratta dei lavori di restauro che precedono poi l'esposizione. «Essendo queste armi bianche state conservate in deposito e raramente esposte al pubblico spiega nella determina il responsabile dell'area Cultura del Comune, Valentina Majolino - necessitano di una piccola manutenzione e restauro conservativo prima di un loro inserimento nelle sale espositive permanenti di Palazzo Fulcis». Per questo è stato dato incarico alla restauratrice Beatrice Falconi che ha presentato un progetto di intervento, sulle esigenze concordate con la direzione del museo, e un preventivo. Il costo è di 4.500,00 euro comprensivo di documentazione fotografica, relazione finale e tutti gli oneri.

Il progetto Klang- spade di leoni e aquile, programma Interreg finanziato dai fondi Fesr, era stato avviato qualche tempo fa e con questo nuovo capitolo sta proseguendo il suo iter. Le spade erano depositate nelle soffitte del museo veneziano Correr, ma presto potranno essere ammirate dai visitatori del Fulcis. «Tali manufatti, fortemente legati all'arte e all'artigianato del territorio bellunese - si legge nella determina -, resteranno nelle disponibilità dei Musei Civici di Belluno anche oltre il termine di completamento del progetto Interreg entrando a far parte della collezione permanente di Palazzo Fulcis».

