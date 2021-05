Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOBELLUNO Restyling in arrivo per il cimitero di Prade: con oltre 70 mila euro dell'avanzo di amministrazione 2020 si rifaranno i tetti. Le coperture del camposanto sono infatti ammalorate in più punti e le infiltrazioni rischiano di rovinare i muri, per questo si è deciso di intervenire. «Alle solite manutenzioni abbiamo deciso di aggiungere lavori più importanti, necessari a mantenere in ordine i nostri cimiteri spiega...