In alta quota il turismo respira grazie all'afa che c'è in pianura

TURISMOBELLUNO L'estate aiuta l'inverno. Provare per credere. Il gran caldo che a giugno ha fatto traslocare molti verso le Dolomiti sta già portando frutti anche per la stagione sciistica. Perché ormai il turismo funziona così: vacanze brevi, ma diluite nel corso dell'anno. Per cui, finito il weekend estivo sui monti si pensa già a programmare la sciata invernale. Dati ufficiali non ce ne sono. Ma a quanto pare gli albergatori hanno già cominciato a raccogliere le prime prenotazioni. E intanto il clou della stagione estiva deve ancora...