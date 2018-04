CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN ALPAGOCAMMINATA DI PRIMAVERAINSIEME AL CTG(atr) Il Ctg Gruppo Belluno, nell'ambito delle attività nazionali, propone per domenica prossima, 8 aprile, la Camminata di Primavera e Pasqua del Ctg. Un invito ad andare incontro alla primavera per coglierne gli aspetti più significativi con il gusto di camminare , dialogare, osservare insieme, guidati dagli animatori del gruppo. Il ritrovo è alle 14.30 nel piazzale Resistenza oppure successivamente in Pian Formosa ( Chies d'Alpago) da dove inizierà la camminata lungo mulattiere e sentieri per...