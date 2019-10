In 300 al decennale dell'Assi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICORRENZABELLUNO Festa grande, la soddisfazione per i traguardi raggiunti e tanti buoni propositi per il futuro: sono i tre pilastri sui quali è ruotato il primo decennale di attività dell'Assi Onlus, l'Associazione sociale sportiva invalidi che si è ritrovata al gran completo, in Birreria Pedavena, con amici e parenti, rappresentanti del mondo istituzionale e volontaristico. Erano trecento le persone che non hanno voluto mancare.LA PARTECIPAZIONETutti insieme per un decennale da brividi: «Una simile partecipazione rende superflua...