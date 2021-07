Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTRECelarda tra storia e natura fa il pieno di partecipanti. In duecento hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Polisportiva Feltrese, sodalizio che, dopo un anno di stop causa pandemia, ha voluto ripartire e dare un segnale di normalità, nonostante, proprio per le normative anti Covid, il programma è stato ridotto evitando per esempio il pasta party finale. Le difficoltà sono state tante, ma il successo è stato grande...