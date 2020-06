TASSE

Stanno per scadere i termini Imu: ma il Consiglio comunale, domani, voterà per lo slittamento. Si perché l'acconto della nuova Imu 2020, pari al 50% delle imposte versate nel 2019 a titolo di Imu e Tasi, andrebbe pagato entro martedì prossimo, 16 giugno. La legge di bilancio 2020, infatti, ha modificato dal primo gennaio di disciplina cancellando la Tasi e facendola confluire nella nuova Imu. Tuttavia per andare incontro ai cittadini in questo momento di incertezza e di crisi economica determinata dalla pandemia, e per dare una mano al tessuto economico locale con azioni di sollievo finanziario, lunedì (domani) l'assemblea consiliare si esprimerà sulla proposta di delibera che prevede la non applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati entro il 16 settembre 2020, dai contribuenti in difficoltà economica da autocertificare entro il 30 settembre su modello comunale. Si ricorda inoltre che nel decreto Rilancia Italia del 19 maggio, quello contenente Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, abolita la prima rata dell'Imu anno 2020, per il settore turistico. Si tratta degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali, degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. Il saldo, con scadenza a dicembre, sarà calcolato successivamente a conguaglio in base alle nuove aliquote che saranno deliberate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

