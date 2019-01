Imprese pronte alla sfida del 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Lunga la serie di iniziative sostenute dalla Camera di Commercio, molte le idee per il futuro. Il segretario generale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, ieri a Certottica per un corso di formazione dell'ente, ha delineato a livello istituzionale l'ente. «La fusione è nata per la necessità di sopravvivenza dell'ente bellunese», che con 2 milioni di euro a disposizione, oltre a pagare le spese vive, non avrebbe potuto fare molto di più. Non per niente la fusione, nei primi mesi del 2016, arrivò...