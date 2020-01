IL PROGETTO

BELLUNO Favorire i liberi professionisti under 40, aiutare le start up, dare una spinta ai progetti innovativi e creativi: il Comune ci riprova e pubblica l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'immobile di Mussoi. Il locale, di circa 100 metri quadri, parte del complesso del centro Kanguro, è di proprietà comunale e viene ceduto in affitto con un canone mensile molto basso. La disponibilità dell'immobile, con entrata indipendente e terrazzo, è collegata a iniziative finalizzate, per esempio, a incentivare gli under 40 nel mondo del lavoro in settori alternativi, a stimolare l'aggregazione di conoscenze e la multidisciplinarietà nell'ambito del lavoro e a promuovere l'inclusione sociale e culturale della popolazione. Lo spazio si presta in particolare a essere utilizzato per attività o iniziative di interesse pubblico o che perseguano determinati obiettivi, ben indicati dal Comune nel bando. Verrà così posta particolare attenzione, tra i candidati, a chi propone progetti innovativi e sostenibili, a chi sviluppa professionalità di settore e nuove opportunità di impiego, a chi intende avviare progetti attività continuativi e con una certa durata nel tempo e, ancora, a chi intende creare un legame con l'amministrazione, con la comunità e i giovani attraverso la propria attività. I criteri richiesti, le finalità spiegate e i documenti da presentare si trovano nel sito istituzionale, all'indirizzo www.comune.belluno.it, sezione Servizi, bandi di gara e avvisi, raggiungibile anche a questo link diretto https://bit.ly/2tDF3Uu. Informazioni possono essere chieste ai seguenti recapiti: patrimonio@comune.belluno.it, telefono 0437 913471 Giuseppina Cannata o 0437 913449 Irene Cappelletti.

A.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA