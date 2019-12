CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRENDITORIBELLUNO Confindustria fa pressione a Roma. «Non abbiamo più tempo da perdere dichiara la presidente Lorraine Berton -, abbiamo proposte concrete già sui tavoli istituzionali, grandi eventi sportivi alle porte: il Governo non può più tergiversare». Non si molla. La Giornata internazionale della montagna, celebrata ieri a Roma, è stata l'occasione per l'associazione di categoria di tornare sul tema del futuro delle terre alte e del suo manifatturiero. «Il futuro della montagna non può prescindere dal ruolo strategico...