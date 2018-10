«Impossibile raggiungere la piscina» E c'è chi chiede uno sconto sul bollo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIBELLUNO Come raggiungere la piscina comunale? Perché pagare il bollo dell'auto completo se il mezzo potrà circolare solo in determinate zone della città?L'ordinanza anti smog ieri l'ha fatta da padrone anche sui social. I cittadini bellunesi hanno riversato preoccupazione, dubbi, domande e rabbia nel web, accanendosi contro il Governo, contro la burocrazia italiana e contro il Comune. Tra lamentele e critiche, qualcuno ha utilizzato il social anche per capire meglio come muoversi in città, sperando di avere chiarezza nel...