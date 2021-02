IMPIANTISTICA

CORTINA Rilanciare gli impianti sportivi, dare un futuro anche agli sport di nicchia: il presidente della Provincia Roberto Padrin ha incontrato ieri, all'hotel Faloria di Cortina, il nuovo presidente Fidal Stefano Mei. La chiacchierata è stata l'occasione per un confronto sul futuro prossimo dello sport nel territorio, anche alla luce della visibilità ottenuta dai Mondiali di sci alpino e, tra qualche anno, dalle Olimpiadi. Sul tavolo dell'incontro, dunque, gli impianti sportivi del Bellunese e i possibili adeguamenti da mettere in progetto. E anche la possibilità di organizzare meeting ed eventi, a partire da gare giovanili.

LA PROVINCIA

«La volontà è di costruire insieme il presente e anche il futuro dell'atletica bellunese - spiega il presidente Padrin -. Oggi forse si tratta di discipline di nicchia, ma nell'ottica di una provincia che ha ospitato i Mondiali di sci e ospiterà a breve raggio anche le Olimpiadi, puntare sullo sport a 360 gradi è un dovere. Abbiamo impianti sportivi che si prestano all'organizzazione di eventi di atletica, da Feltre a Belluno, con l'investimento di ristrutturazione allo stadio Polisportivo, passando per Borgo Valbelluna, Domegge e Longarone, dove sono in corso studi per valutare il tipo di intervento da realizzare sulla pista di atletica. Attraverso progetti ad hoc, la Provincia è a disposizione per garantire i possibili adeguamenti, dove necessario. E il presidente Mei ci ha assicurato la massima collaborazione per far crescere il movimento sportivo nella nostra provincia. Il turismo e la ricettività legati allo sport sono già oggi uno dei canali economici fondamentali per il nostro territorio; possiamo fare ancora di più, perché sono convinto che dopo la pandemia si apriranno spazi importanti per lo sport».

I Mondiali hanno dato il la, hanno dimostrato come il Bellunese abbia le carte giuste da giocarsi e come, nonostante le infrastrutture fragili, possa davvero contare qualcosa nel panorama nazionale e mondiale per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Certo, i ragionamenti imbastiti oggi dovranno attendere tempi migliori per essere concretizzati, quando la pandemia permetterà il ritorno alla normalità.

IL PRESIDENTE

«Ringrazio il presidente Padrin e la Provincia di Belluno per la collaborazione - il commento di Stefano Mei -. Nello sport il gioco di squadra paga sempre e sono convinto che nell'era post-pandemica poter lavorare insieme al territorio, per di più in un ambiente montano sicuro e di pregio come quello bellunese, sarà il valore aggiunto e aprirà grandi spazi di rilancio. Stiamo già pensando a organizzare qualche evento speciale con testimonial che possano far innamorare i giovani dell'atletica leggera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA