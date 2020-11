LA NUOVA SOCIETÀ

BELLUNO Nevegàl 2021 sta raccogliendo i contributi dagli operatori. Solo che a venerdì erano solo due coloro che avevano rimpinguato il conto corrente della nuova società ponte che garantirà l'apertura degli impianti a fronte di rassicurazioni (messe nero su bianco su una delibera approvata in Consiglio comunale) che Palazzo Rosso procederà con l'acquisizione di seggiovie e skilift, in attività e dismessi.

LAVORI SULLA COCA ALTA

Lunedì ha promesso di procedere anche un'altra decina di operatori, poi «noi procederemo come da progetto», afferma il presidente di Nevegàl 2021, Massimo Slaviero. Se non fosse per la burocrazia forse tutto sarebbe già a posto, «ma gli adempimenti rallentano un po' l'iter». Sul piano più tecnico pochi giorni fa i membri della società hanno visionato gli asset societari, quindi i macchinari (per l'innevamento) e gli impianti. «Dovremmo fare un intervento sulla Coca Alta e sistemare alcune pompe per l'innevamento. Sono mesi che nessuno ci mette mano e quindi l'avevamo messo in conto che non sarebbe stato facile riprendere in mano la situazione», racconta Slaviero che, insieme a Alessandro Molin, Lionello Gorza e Roberto Pierobon si stanno dando da fare per riuscire ad aprire il comprensorio per Natale. Se la pandemia lo permetterà.

APERTURA PER NATALE

Accoglie con favore, il presidente di Nevegàl 2021, Massimo Slaviero la presentazione dello studio di fattibilità del lago artificiale a La Grava. «Certamente dice è un'opera che garantirebbe un intervento celere in caso di incendio boschivo e poi immagino che potrebbe abbellire anche l'intero altopiano. Se poi servisse anche per l'innevamento ancora meglio».

Fe.Fa.

