IL CONVEGNO

BELLUNO Sensibilizzazione e prevenzione. Agire prima, dopo e durante le calamità. A Ri-Costruire va in scena Impariamo a tremare. Un titolo senza troppi giri di parole quello scelto per il convegno dedicato al rischio sismico, ai terremoti e alle ricostruzioni. L'associazione Belluno Tecnologia e l'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno, in collaborazione con gli Ordini dei Geologi della Regione del Veneto, degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Belluno, con il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Belluno e con Longarone Fiere Dolomiti, organizzano nel pomeriggio di sabato 22 (inizio alle ore 14,00 nella Sala Convegni di Longarone Fiere), in occasione della Fiera Ri-Costruire 3.0 2020, un incontro formativo dal titolo: Impariamo a tremare! Rischio sismico, terremoti e Ricostruzioni. Sarà presente anche Antonio Daniele Barattin, fresco della nomina a segretario del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali che porterà un saluto ed un contributo. L'evento ha come obiettivo quello di aumentare la conoscenza del rischio sismico ai fini della mitigazione dei suoi effetti. La preparazione, la collaborazione e la cooperazione a tutti i livelli possono contribuire a costruire, nel tempo, una realtà resiliente. Iniziando con una panoramica generale sulla natura e gli effetti dei terremoti con riferimenti alla pianificazione territoriale e all'edificato esistente, sarà poi affrontato l'esame di alcune criticità dell'evento e delle prime azioni, tra le quali la schedatura tecnica degli immobili colpiti. In merito agli aspetti prettamente tecnici saranno considerati gli aspetti della progettazione anche sotto il profilo impiantistico con accenni alle agevolazioni di tipo fiscale. I vari relatori, pur agendo ognuno nel proprio ambito specifico, offriranno uno spaccato complessivo in merito all'analisi dell'evento, delle soluzioni, della prevenzione e della mitigazione. Oltre ai relatori in ambito tecnico, alcuni aspetti saranno trattati con la partecipazione di: Radio Club Belluno Nucleo operativo radio emergenze, Croce Rossa Italiana, comitato di Belluno e Comando provinciale dei vigili del fuoco. Dopo i saluti iniziali alle 14,30, si susseguiranno una serie di interventi, sia di professionisti tecnici, che di esperti delle varie materie trattate, fino al dibattito alle ore 17,00 che chiuderà poi la giornata.

