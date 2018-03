Impalcature del municipio banco di prova per scalatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERICOLOBELLUNO Di notte, su e giù per le impalcature di Palazzo Rosso. Park cour selvaggio in centro città. Una ragazzata che può trasformarsi in tragedia è quella segnalata nei giorni scorsi da un cittadino all'assessore Biagio Giannone. Pare infatti che qualche giovane sia stato visto salire, con il favore del buio, sulle impalcature che ingabbiano il municipio, necessarie al cantiere per il miglioramento sismico avviato da diverse settimane. I ragazzi sono stati richiamati all'ordine dal cittadino che, passando davanti, li ha visti...