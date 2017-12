CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRAZIONEBELLUNO Dovevano essere una ventina, provenienti da Feltre, per protestare contro la revoca della misura di accoglienza, ma alla fine solo in due si sono fatti avanti in prefettura per chiedere spiegazioni o, molto più probabilmente, per cercare di non ritrovarsi su una strada.Per molti migranti, infatti, la commissione si è pronunciata concedendo o negando lo status di rifugiato. Ma, in entrambi i casi, il pronunciamento comporta la decadenza dell'accoglienza. Insomma, lo Stato non pagherà più le cooperative per dare loro un...