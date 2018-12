Illuminazione a nuovo tra Sossai e via Feltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITA DI FRAZIONEBELLUNO Illuminazione pubblica nuova di zecca. Si sono conclusi in questi giorni due importanti progetti per rendere più sicure le notti in città e nelle frazioni. Il primo ha interessato un tratto di Via Revinal, a Sossai, dove sono stati installati quattro punti luce, per una spesa complessiva di poco inferiore agli 8mila euro: «Può sembrare un piccolo intervento, - spiega l'assessore ai servizi manutentivi, Biagio Giannone ma per i residenti ha un significato particolare. Era da più di 15 anni che attendevano questo...