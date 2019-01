CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VOLONTARIATOBELLUNO Lavoreranno nei servizi sociali, negli uffici comunali, in biblioteche, musei e teatri, in cooperative. Loro sono 93, hanno tra i 18 e i 28 anni e le sedi lavorative coinvolte sono una sessantina. Insomma, quasi un centinaio di giovani stanno per entrare nel mondo del lavoro. Lo faranno nell'ambito del servizio civile regionale e universale, dopo aver partecipato ai bandi di selezione dei mesi scorsi. Un calcio alla disoccupazione, considerato come le esperienze passate parlino del 75% di giovani assunti dopo...