BELLUNO «Professione spettacolo». Si tratta di un avviso pubblico finalizzato al sostegno dello spettacolo dal vivo. Musica, danza, teatro e altre rappresentazioni artistiche, ma anche i tecnici del settore. I professionisti di questi settori dovranno farsi avanti, dire chi sono e aspettare di essere selezionati per ottenere un contributo. La Provincia di Belluno e il Fondo Welfare Dolomiti, in collaborazione con TeleBellunoDolomiti, il Tib Teatro e il Comitato d'Intesa, intendono selezionare professionisti dello spettacolo dal vivo e ammettere alla concessione di contributi derivanti dalla raccolta di erogazioni liberali da parte della cittadinanza e dalle imprese. I soggetti che intendono partecipare devono far pervenire un proprio profilo, secondo il modulo reperibile on line e una scheda eventi/performance che si intendono presentare. Le proposte presentate verranno raccolte dal Fondo Welfare Dolomiti presso la Provincia di Belluno e poi sottoposte al vaglio prima della messa in onda sulle reti TeleBellunodolomiti. Durata massima in base alla tipologia: lettura 15'; -cabaret 20'; -spettacolo teatrale 1h,15'; esibizione musicale/concerto 30'; - danza 20'.

A presentare l'iniziativa ci ha pensato il delegato provinciale alla Cultura, Simone Deola, «Il progetto vuole andare a sostenere e portare alla luce il dramma che ha vissuto una categoria, di cui si è parlato poco: i professionisti del mondo dello spettacolo, che hanno dovuto completamente sospendere le proprie attività, dal febbraio 2020 e hanno dovuto rinunciare agli introiti derivati». Deola ha sottolineato come sarà importante anche avere un censimento degli artisti bellunesi, cosa mai fatta prima. Il presidente Roberto Padrin è intervenuto dicendo che è un'occasione per dimostrare che tutta la provincia è vicina a chi ha pagato a caro prezzo gli effetti della pandemia. La delegata Francesca De Biasi ha ricordato come, in primavera, il Fondo Welfare e il Comitato d'Intesa (con Giovani under 30 che si stanno dando da fare per Happines is...helping others) avevano avviato la raccolta fondi #aiutiamociBelluno.

All'interno dell'iniziativa si inserisce la nuova raccolta, il cui Iban è: IT84N0200811910000105892344 Alla videoconferenza, per il mondo dello spettacolo, ha partecipato Labros Mangheras: «è la prima provincia che fa un censimento degli operatori della cultura. Grazie anche per la raccolta fondi, perché sono molte le persone che hanno sofferto la mancanza di lavoro nel nostro campo». Andrea Cecchella, direttore di TeleBelluno si è detto ben lieto di mandare in onda i servizi che arriveranno.

