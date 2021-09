Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOCIBIANA Non andate a Cibiana, le sensazioni che ne ricavereste potrebbero cambiare la geografia dei vostri sentimenti. Non è un viaggio in uno dei soliti paesi di montagna, potrebbe rivelarsi un viaggio pericoloso dentro voi stessi, trovare una stravolgente somiglianza con i percorsi che avete fatto nella vostra vita col solo bagaglio della fantasia. Io ho conosciuto Cibiana per lavoro, quando sostituivo il medico di base di questo...