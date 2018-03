IL VIAGGIO BELLUNO Hanno girato il mondo per sei mesi. Poi sono tornati. Forse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOBELLUNO Hanno girato il mondo per sei mesi. Poi sono tornati. Forse ripartiranno. Licenziarsi e viaggiare è il sogno di tanti. Francesca, Jacopo ed Elia l'hanno fatto. Sessantun anni in tre, tanto entusiasmo, due lauree, un budget di 10 mila euro, un itinerario studiato nei dettagli per tre anni e una passione sfrenata per il viaggio, l'avventura e le culture straniere. Così, con tre zaini e un peso complessivo di oltre 70 chili, poche mutande, qualche pantalone, due o tre t-shirt, i giochini e un kindle, il 2 settembre Francesca...