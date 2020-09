DALLA DIOCESI

BELLUNO L'associazione Casa Comune del Gruppo Abele ha organizzato un seminario di tre giorni nella Villa Gregoriana di San Marco ad Auronzo per riflettere sulla montagna nel contesto contemporaneo. È stato il primo incontro proposto fuori dalla sede dell'associazione, che normalmente organizza corsi di formazione nella certosa di Avigliana in Val di Susa. E la scelta del Cadore è stata voluta dal cadorino don Luigi Ciotti, che ha aperto il seminario. «Io comunico dovunque vado -ha detto- che sono nato nella frazione di Sottocastello di Pieve di Cadore e poter fare qualcosa per la mia terra è sempre stato un sogno, che ho condiviso con il vescovo di Belluno Renato Marangoni, ricevendo anche il consenso del dicastero per lo sviluppo umano integrale creato da papa Francesco». Il vescovo è stato presente a tutte tre le giornate di riflessione, seduto in sala come gli altri corsisti con camicia grigia a maniche corte, concelebrando nella chiesetta assieme a don Ciotti, intervenendo in conclusione ieri, ringraziando la coordinatrice di Casa Comune, Mirta Da Pra Pocchiesa originaria di Lozzo. E sempre in conclusione ieri ha letto davanti alla platea di un centinaio di persone il comunicato scritto dopo gli insulti social a una candidata bellunese musulmana.

IL MESSAGGIO

Informato della campagna di insulti, minacce e odio, che si è innescata sui social dopo che Assia Belhadj originaria dell'Algeria, ma da anni residente a Belluno ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni regionali, il vescovo Renato Marangoni ha espresso ad Assia la sua vicinanza. «Non conoscere e ignorare è una delle armi più micidiali per colpire e annientare gli altri - ha detto - . Siamo sgomenti, come Chiesa, per questa barbarie che si è scatenata contro Assia. Una parola di pace e di coraggio alla sua famiglia e alla comunità mussulmana, che è impegnata nel nostro territorio».

GLI ALTRI TEMI

La tre giorni di Auronzo è stata una importante occasione per riflettere su varie tematiche che interessano la montagna e gli abitanti che ci vivono, con interventi di personalità di rilievo della cultura e della ricerca, ma anche comunicazioni di esperienze sul posto. Nella prima giornata, dopo l'intervento introduttivo di Marco Bussone, presidente Uncem, don Luigi Ciotti ha inquadrato le tematiche parlando dell'enciclica Laudato sì di papa Francesco. Sabato l'escursione nel bosco di Somadida. Nella mattinata di ieri la documentata esposizione del diplomatico italiano, vicesegretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, responsabile per l'energia e il clima, Mastrojeni Grammenos.

Lucio Eicher Clere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA