IL VERTICE

BELLUNO Una richiesta su tutte: il controllo degli accessi. Perché al Polisportivo entrino solo atleti e comunque persone autorizzate. È questa l'urgenza messa in evidenza giovedì dalle società che ruotano attorno alla struttura sportiva di Baldenich, dove si trova la pista di atletica e campi da calcio, nel corso dell'incontro organizzato dall'assessore allo Sport Marco Bogo. L'obiettivo era raccogliere consigli, richieste e giudizi in merito alla gestione dell'impianto e al suo possibile miglioramento. «Abbiamo voluto confrontarci con chi frequenta pressoché quotidianamente il Polisportivo spiega Bogo per capire come valutano l'attuale gestione, quali sono i punti di forza e quali invece gli aspetti su cui lavorare». Alla riunione sono arrivate una decina di società calcistiche e di atletica leggera oltre alla società partecipata del Comune, Sportivamente Belluno, che gestisce gli spazi. L'incontro si è aperto con l'illustrazione da parte dell'assessore e di Sportivamente Belluno degli interventi svolti sulla struttura in questi anni. «Interventi visibili e non, come ad esempio i progetti per la sicurezza degli impianti riporta Bogo . Gli interventi per così dire invisibili, non strutturali, passano spesso in secondo piano, ma sono ugualmente importanti e, purtroppo, ugualmente costosi: basti pensare che le spese per il campo d'allenamento in sintetico e per la verifica antisismica dell'impianto sono praticamente identiche». La parola è poi passata alle società, che hanno espresso alcune richieste: su tutte, la possibilità di avere spazi ulteriori nei magazzini, il potenziamento dell'illuminazione dell'impianto e l'acquisto di nuove attrezzature per poter ampliare il tipo di allenamenti. Tutti concordi, infine, nella necessità di trovare una soluzione condivisa per il controllo degli accessi, che in passato ha creato danni e permesso l'ingresso agli spogliatoi ai ladri. «Abbiamo raccolto le proposte, e in questi giorni mi confronterò con Sportivamente per valutare le possibili soluzioni da adottare anticipa l'assessore . Valuteremo quindi se sarà sufficiente intervenire sugli orari e modalità di ingresso all'impianto o se invece saranno necessari degli interventi strutturali. L'obbiettivo finale sarà comunque quello di regolamentare in maniera precisa e ordinata gli accessi». (atr)

