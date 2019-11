CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRASLOCOBELLUNO Novecento adieu. Oggi la grande statua di Pomodoro verrà portata via, rimossa dalla posizione che ha occupato per anni sotto porta Dante e dove i bellunesi sono abituati a vederla. L'opera appartiene alla Fondazione Cariverona che, come aveva annunciato lo scorso settembre, intende ora spostarla dal centro storico del capoluogo per inserirla in un contesto privato. «L'operazione spiega il sindaco Jacopo Massaro, rientra in quella più ampia che ha portato al museo di Palazzo Fulcis l'opera di Sebastiano Ricci Pan e...