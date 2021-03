IL TOUR

BELLUNO Assessore e consigliere comunale, di minoranza, in sopralluogo per il decoro urbano. Durante la scorsa settimana l'assessore all'Ambiente Alberto Simiele, con delega anche all'ambiente e viabilità, ha visionato coi propri occhi alcune condizioni critiche, segnalate dal consigliere Francesco Pingitore (Patto Belluno Dolomiti). «Se c'è da collaborare lo faccio volentieri, perché bisogna avere a cuore la propria città», esordisce Pingitore ringraziando l'assessore per la disponibilità dimostrata e per il tempo dedicato. I temi sono due: alcune situazioni legate alla viabilità da migliorare e il posizionamento dei cestini con posacenere in città. Francesco Pingitore racconta come si è svolto il sopralluogo: «Siamo partiti a considerare il problema dei dossi. Il tour è iniziato da Cusighe. Ho mostrato il passo pedonale rialzato eseguito in maniera errata, l'assessore Simiele mi ha riferito che solleciterà il suo collega», Biagio Giannone.

L'ATTRAVERSAMENTO

Durante il sopralluogo si è parlato di dissuasori, dossi, zone pericolose. Poi i due si sono spostati a Cavarzano, Mussoi, via Travazzoi, «dove servirebbe un passaggio pedonale verso Vezzano. Infine siamo arrivati in centro storico, dove ho mostrato alcune panchine brutte e pericolose, in piazza Vittorio Emanuele, suggerendo di far installare anche delle ringhiere dove si possano appoggiare le biciclette», per incentivare la mobilità sostenibile, da un lato e per creare più ordine in città dall'altro. Esaurita la parte dedicata alle opere assessore e consigliere si sono concentrati sui luoghi dove sarebbe opportuno posizionare i cestini adatti anche ai fumatori.

GIRO DI VITE

A inizio d'anno è stato modificato il regolamento di Polizia urbana, ed è stata accolta la storica battaglia di Pingitore. Comune e Bellunum pensano ora a nuovi cestini pubblici dotati di posacenere. Non solo. Gettare un mozzicone a terra potrebbe costare caro. Il regolamento di Polizia urbana è stato aggiornato e fra gli articoli ha trovato spazio la battaglia del Patto Belluno Dolomiti: quella contro la sporcizia e in particolare contro i mozziconi di sigaretta lanciati sull'asfalto. Lasciare un mozzicone a terra può costare caro, fino a 500 euro. Lo stesso assessore Alberto Simiele conferma: «Stiamo valutando di cambiare i cestini che abbiamo da tanti anni con dei modelli più moderni e funzionali». «In città ci sono medici in prima linea che portano avanti da diverso tempo la campagna anti fumo», mette in risalto Pingitore. «Non dimentichiamo che la questione non è solo quella che riguarda pulizia e decoro della città: in ballo ci sono anche gli effetti nocivi dell'abbandono. Gettare i mozziconi a terra significa inquinare la città con sostanze tossiche e cancerogene tra le più pericolose, con grave danno all'ambiente».

