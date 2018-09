Il tormentone Nevegal arriva sui tavoli della Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOBELLUNO «Quando anche l'ultimo abitante avrà lasciato la montagna, le ortiche invaderanno Piazza San Marco». La citazione di Rigoni Stern vale anche per il Nevegal. Quando gli impianti del Colle saranno chiusi, ci sarà spazio per il bosco. Addio allo sci e addio anche alle velleità turistiche della montagna di Belluno. Il rischio è più che concreto. Per evitare che accada, la montagna scende in pianura e va dritta a Venezia. Giovedì prossimo difatti è in programma l'incontro in Regione Veneto organizzato dal presidente della...