CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TIMOREBELLUNO Legge Madia. Basta la parola. Soprattutto per sollevare polemiche e alzate di scudi. L'ultimo carosello di critiche e difese piove sulla Prefettura di Belluno, che risulta essere tra le 23 Prefetture italiane in procinto di chiudere. Lo impongono le esigenze di risparmio. Lo dice la legge Madia, che diventerà effettiva per Palazzo dei Rettori il 31 dicembre. Poi, anno nuovo vita nuova. A quanto pare senza l'ufficio territoriale del governo. A meno che...IL CASUS BELLILa richiesta di intervento a difesa della Prefettura è...