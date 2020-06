LA TESTIMONIANZA

BELLUNO «Il fulmine ha cambiato strada, non si è diretto sugli alberi che c'erano qui sotto, ha scelto altra via, colpendo il comignolo del condominio, cioè il posto più alto di tutta l'area». E' questa l'interpretazione data da Renzo D'Ambros. L' imprenditore è noto nel quartiere di Mussoi: ha casa a 50 metri di distanza in linea d'aria dal condominio di via Cairoli, numero 52 dove un fulmine ha colpito il camino nella tarda serata di martedì. L'onda lunga della tempesta che ha devastato la terra bellunese a fine ottobre 2018 pare, quindi, non finire mai. Il collegamento con Vaia viene spiegato dallo stesso D' Ambros, titolare della omonima ditta di idraulica. L'abitazione della sua famiglia ha una grande vetrata: «Da qui spesso vediamo i fulmini durante i temporali, scaricano nel piccolo torrente che scorre qui sotto, attirati dalle cime degli alberi che non ci sono più. In seguito a Vaia avevano i rami spezzati, alcuni erano caduti e, giustamente, sono stati tagliati da una ditta specializzata».

Alle 11 meno un quarto di martedì Renzo con la moglie e uno dei figli si trovava per l'appunto in sala: «Eravamo ancora in piedi raccontano abbiamo visto un lampeggio fortissimo e, quasi immediato, subito dopo, è arrivato il tuono. Abbiamo capito che era caduto un fulmine molto vicino». Ieri, già in mattinata, Renzo D'Ambros è stato chiamato da alcuni dei condòmini che lo conoscono: «Quello che chiedono è di risolvere il problema delle caldaie, visto che non hanno l'acqua calda. Ma solo coloro che hanno il mio cellulare sono stati in grado di mettersi in contatto. Questo perché da noi è saltata la connessione internet, sono da buttare sia il modem che il computer». D.D.D.

