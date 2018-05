Il tesoretto non si tocca: la Provincia batte cassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PARADOSSOBELLUNO Chi più spende meno spende. Per la Provincia di Belluno il proverbio non vale. Perché Palazzo Piloni non spende proprio. Non può. Glielo impone il blocco dell'avanzo di amministrazione. Al netto del gergo tecnico, l'ente di Piazza Duomo si trova con quasi 25 milioni di euro in tasca, senza poterli utilizzare. Perché? Manca il personale tecnico in grado di predisporre i progetti. E senza progetti, non si fa niente. Neanche gli investimenti. Di conseguenza, gli avanzi restano in cantina a marcire. Almeno finché non sarà...