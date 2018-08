CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAVOLOBELLUNO Revoca dell'accoglienza a Godfrey Ogbebor, 22enne richiedente asilo nigeriano accolto in una struttura di Vicenza che sabato 11 agosto rapinò una connazionale in via San Pietro. Del caso si è parlato ieri in Prefettura, nel settimanale Comitato Ordine e Sicurezza pubblici che si è tenuto con le varie forze dell'ordine a Palazzo dei Rettori. Per Ogbebor la procedura è già stata avviata dal Prefetto di Vicenza e lo straniero non potrà attendere l'esito del suo ricorso contro la prima bocciatura della sua richiesta di...