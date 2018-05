CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOSTEGNOTRICHIANA Più soldi agli allevatori, più prospettive per i giovani agricoltori. Il futuro della montagna bellunese, per l'onorevole di Forza Italia Dario Bond, non fa necessariamente rima con industria. Anzi. Ieri a Nate di Trichiana in occasione dei festeggiamenti per l'avvio della stagione agricola estiva, l'ha detto chiaramente. La burocrazia non può più essere una palla al piede che fa arrancare lo sviluppo delle piccole aziende e la politica deve fare la sua parte per difendere il made in Italy dagli attacchi della...