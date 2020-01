IL SOLLECITO

BELLUNO Sale slot: in Veneto sono arrivati gli orari di chiusura obbligati dalla Regione, ma a Belluno manca l'ordinanza sindacale per applicare la disposizione. Lo rileva il consigliere di Obiettivo Belluno, Raffaele Addamiano, molto sensibile all'argomento del contrasto al gioco d'azzardo, come lo dimostrano anche l'interrogazione del giugno 2018 e i vari solleciti al sindaco Jacopo Massaro, tra cui una domanda di attualità dell'aprile 2019. Nei mesi scorsi sono stati definiti, da parte della Regione, i limiti agli orari di apertura e al funzionamento per sale e punti gioco, uguali in tutto il Veneto: la giunta regionale ha disposto che nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 9, le 13 e le 15 e le 18 e le 20 le sale gioco debbano interrompere l'attività di slot machine e le videolottery posizionate in bar e pubblici esercizi. «Dopo la legge della Regione siamo in attesa che il sindaco di Belluno emani l'ordinanza sindacale sottolinea il consigliere di opposizione -, un passaggio che prevede anche l'articolo 14 del nostro regolamento contro il gioco d'azzardo, oltre, se vogliamo, anche articolo 50 del Testo unico degli Enti locali».

Addamiano ha bene in mente i dati del fenomeno, che è sempre più preoccupante. «Se da un lato lo stato ci guadagna, molto ha da perderne in termini di sanità pubblica per curare i ludopatici e prendersi cura delle loro famiglie». Sarebbero, infatti, circa duemila i giocatori bellunesi problematici, basti pensare che «il rapporto in provincia tra macchinette e abitanti è di uno a 480 spiega Addamiano -. I ludopatici gravi i cura al Serd (Servizi per le dipendenze) dell'Uls hanno raggiunto quasi la settantina. Solo nel 2016 sono stati giocati in provincia di Belluno 183 milioni di euro, di cui 78 milioni nel capoluogo». Insomma, un problema che esiste e che va combattuto, ecco perché il capogruppo di Obiettivo Belluno sollecita un'altra volta il sindaco a velocizzare i tempi per emanare l'ordinanza sindacale in cui limita gli orari, così come da disposizione regionale. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA