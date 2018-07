Il sogno è sfumato ma la festa continua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PARTITABELLUNO La partita è finita, la Francia è campione del mondo, ma la Croazia esce a testa alta dallo stadio Luzniki di Mosca e per il mondo croato bellunese è festa ugualmente. Si sono ritrovati a Pirago al centro don Francesco Cassol in tantissimi ieri pomeriggio. Intere famiglie, giovani rigorosamente in maglia a scacchi bianco e rossa, ma non solo croati, anche amici serbi, bosniaci, macedoni e tanti italiani davanti al maxi schermo predisposto per l'occasione a tifare la nazionale di questo piccolo grande Stato dell'ex...