IL SODALIZIO

BELLUNO Rinnovo ai vertici dell'Associazione Radioamatori Italiani Belluno: l'Ari (Associazione Radioamatori Italiani) Sezione di Belluno ha nominato presidente vice e consiglieri per il triennio 2021/2023. Alla presidenza del sodalizio è stato eletto Andrea Olivotto(nominativo IU3ISK); alla vicepresidenza Diego Zasso (nominativo IW3IEE); segretario e tesoriere della sezione Edoardo Righes (nominativo IK3REX); consiglieri Antonio Ardito (nominativo IU3KWR) e Alessandro Perera (nominativo IU3EDK) sindaco revisore dei conti Enzo Giovanelli (nominativo IK3SWB).

LA STORIA

Le prime notizie di un gruppo strutturato di radiomatori presenti nel Bellunese risalgono al 1947, nel 1949 nella sezione di Belluno c'erano 17 soci. Nel 2019, dopo l'impegnativo anno di Vaia, la sezione cittadina ha festeggiato i suoi primi 70 anni.

L'ATTIVITÀ

Tra le tante iniziative in programma quando ci sarà data la possibilità di farlo continuare come già fatto in passato con grande successo, la serie di incontri denominata La radio nelle scuole dove i radioamatori del sodalizio spiegano a studenti e professori questo strano oggetto chiamato radio che ancora oggi dopo anni di onorato servizio nell'era di internet, cellulari e social, resta ancora l'unico strumento valido per comunicare in caso di gravi calamità od emergenze. Durante gli incontri mensili vengono inoltre trattati da parte di docenti soci, od esterni all'associazione, argomenti di carattere tecnico/radiantistico con l'organizzazione di serate a tema. Per chi desidera avvicinarsi al mondo della radio si fa presente l'apertura della sede sociale ogni primo venerdì del mese (escluso il mese di Agosto) dalle ore 20.30 in poi presso i locali della ex scuola elementari di Tisoi-Belluno. È attivo e consultabile anche un sito internet all'indirizzo www.aribelluno.it. Dalle pagine web è possibile visualizzare anche la mappa dei ripetitori sul territorio e le varie iniziative dell'associazione.

